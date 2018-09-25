Кинофестиваль «Владимирская вишня», запланированный на 11-13 октября, в этом году проводиться не будет. Об отмене мероприятий заявил департамент культуры Владимирской области.

Кинофестиваль Владимирская вишня, запланированный на 11-13 октября, в этом году проводиться не будет. Об отмене мероприятий заявил департамент культуры Владимирской области. По официальной причине - проведение фестиваля стало невозможным в связи с недостатком необходимых спонсорских средств. Организатором фестиваля выступала Общенациональная программа В кругу семьи при поддержке Администрации Владимирской области. На мероприятие закладывали средства из бюджетных и внебюджетных источников. Примечательно, что проведение фестиваля отменили сразу после выборов.