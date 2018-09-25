Если верить прогнозам экономистов, дефолт в России не за горами. Причиной тому стал растущий из-за санкций отток капитала из страны.

Если верить прогнозам экономистов, дефолт в России не загорами. Причиной тому стал растущий из-за санкций отток капитала из страны.По самым скромным прогнозам, в этом году отток капитала изРоссии составит 55 миллиардов долларов. Хотя это и не рекорд (бывало и больше),но экономисты всерьез прогнозируют дефолт в России.В правительстве, напротив, успокаивают: денег хватает, аотток капитала – всего лишь индикатор текущей экономической ситуации. Однакоесли такой индикатор меняется в отрицательную сторону, то возникает опасение: витоге деньги у правительства кончатся и тогда дефолт в России станет неизбежен.Осенью прошлого года Центробанк прогнозировал, что показательоттока капитала составит 10 миллиардов долларов, в январе этого года прогнозвырос до 19 миллиардов, сейчас эта цифра почти утроилась.Интересно, что в оттоке капитала принимает участие каждыйроссийский гражданин, покупающий иностранную валюту, к примеру, для поездки заграницу или хранения долларов под матрасом, пишет "Московскийкомсомолец".Доктор экономических наук Игорь Николаев связывает возможностьдефолта в России исключительно с продажей государством облигаций на невыгодныхусловиях. "Нельзя забывать, что три из четырех последних размещений ОФЗбыли отменены из-за низкого интереса к таким ценным бумагам. Повторенияподобной ситуации в будущем исключать нельзя", – предполагает эксперт.Напомним, что самый масштабный дефолт в России случился в1998 году. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране и внешнихфакторов: резкого снижения мировых цен на углеводороды и нестабильной экономическойситуации в Юго-Восточной Азии. Правительство и Центробанк пошли тогда на экстраординарныемеры: 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основнымвидам государственных долговых обязательств.