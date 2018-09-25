Если верить прогнозам экономистов, дефолт в России не за
горами. Причиной тому стал растущий из-за санкций отток капитала из страны.
Если верить прогнозам экономистов, дефолт в России не за
горами. Причиной тому стал растущий из-за санкций отток капитала из страны.
По самым скромным прогнозам, в этом году отток капитала из
России составит 55 миллиардов долларов. Хотя это и не рекорд (бывало и больше),
но экономисты всерьез прогнозируют дефолт в России.
В правительстве, напротив, успокаивают: денег хватает, а
отток капитала – всего лишь индикатор текущей экономической ситуации. Однако
если такой индикатор меняется в отрицательную сторону, то возникает опасение: в
итоге деньги у правительства кончатся и тогда дефолт в России станет неизбежен.
Осенью прошлого года Центробанк прогнозировал, что показатель
оттока капитала составит 10 миллиардов долларов, в январе этого года прогноз
вырос до 19 миллиардов, сейчас эта цифра почти утроилась.
Интересно, что в оттоке капитала принимает участие каждый
российский гражданин, покупающий иностранную валюту, к примеру, для поездки за
границу или хранения долларов под матрасом, пишет "Московский
комсомолец".
Доктор экономических наук Игорь Николаев связывает возможность
дефолта в России исключительно с продажей государством облигаций на невыгодных
условиях. "Нельзя забывать, что три из четырех последних размещений ОФЗ
были отменены из-за низкого интереса к таким ценным бумагам. Повторения
подобной ситуации в будущем исключать нельзя", – предполагает эксперт.
Напомним, что самый масштабный дефолт в России случился в
1998 году. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране и внешних
факторов: резкого снижения мировых цен на углеводороды и нестабильной экономической
ситуации в Юго-Восточной Азии. Правительство и Центробанк пошли тогда на экстраординарные
меры: 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным
видам государственных долговых обязательств.