Конец сентября ошарашил многих россиян неожиданным похолоданием. В связи с этим граждане хотят узнать, когда включат отопление.
Конец сентября ошарашил многих россиян неожиданным похолоданием. В связи с этим граждане хотят узнать, когда включат отопление.
Представители Московской Объединенной Энергетической Компании заявили, что в первую очередь тепло начнут подавать в дома и социальные объекты. Жители каждого региона уже могут узнать, когда
включат отопление в 2018 году.
Москву уже начали снабжать теплом. 25 сентября МОЭК приступила к включению отопления в жилых домах, школах, детсадах, а также в столичных больницах.
Сначала службы начнут давать отопление в лечебных и детских дошкольных учреждениях. После этого тепло дойдет и до промышленных предприятий и офисов.
Кроме того, стало известно, при
какой температуре . Столичные власти принимают решение о начале отопительного сезона, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха за окном сохраняется на уровне ниже 8 градусов тепла.
Россияне имеют возможность узнать, в каждом конкретном городе. Эксперты подготовили соответствующую таблицу.
Город
Старт отопительного сезона
Москва
01.10
Санкт-Петербург
01.10
Астрахань
15.10
Белгород
01.10
Волгоград
10.10
Вологда
24.09
Воронеж
02.10
Екатеринбург
17.09
Иваново
01.10
Ижевск
17.09