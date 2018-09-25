Конец сентября ошарашил многих россиян неожиданным похолоданием. В связи с этим граждане хотят узнать, когда включат отопление.

Конец сентября ошарашил многих россиян неожиданным похолоданием. В связи с этим граждане хотят узнать, когда включат отопление.Представители Московской Объединенной Энергетической Компании заявили, что в первую очередь тепло начнут подавать в дома и социальные объекты. Жители каждого региона уже могут узнать, когдавключат отопление в 2018 году.Москву уже начали снабжать теплом. 25 сентября МОЭК приступила к включению отопления в жилых домах, школах, детсадах, а также в столичных больницах.Сначала службы начнут давать отопление в лечебных и детских дошкольных учреждениях. После этого тепло дойдет и до промышленных предприятий и офисов.Кроме того, стало известно, прикакой температуре . Столичные власти принимают решение о начале отопительного сезона, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха за окном сохраняется на уровне ниже 8 градусов тепла.Россияне имеют возможность узнать, в каждом конкретном городе. Эксперты подготовили соответствующую таблицу.ГородСтарт отопительного сезонаМосква01.10Санкт-Петербург01.10Астрахань15.10Белгород01.10Волгоград10.10Вологда24.09Воронеж02.10Екатеринбург17.09Иваново01.10Ижевск17.09