Боевые корабли украинского флота Донбасс и Корец были вынуждены просить разрешения на проход под Крымским мостом, получать лоцманскую поддержку и стоять в общей очереди с гражданскими судами.

Боевые корабли украинского флота "Донбасс" и "Корец" были вынуждены просить разрешения на проход под Крымским мостом, получать лоцманскую поддержку и стоять в общей очереди с гражданскими судами, написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.Также он сравнил украинские корабли с "ржавыми корытами". Выглядели они особенно печально на фоне нового моста.Правда, представитель Военно-морских сил Украины утверждает, что никаких разрешений Незалежная ни у кого не просила. Их корабли и так имеют законное право пройти под Крымским мостом.Напомним, 23 сентября поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец" впервые прошли через Керченский пролив. Их сопровождали пограничные корабли ФСБ России.