Поймать мужчину помогли камеры видеонаблюдения

Поймать мужчину помогли камеры видеонаблюденияВ Коврове местного жителя подозревают в краже денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что в конце лета 48-летняя москвичка, находясь в Коврове, попыталась снять деньги в одном из банкоматов. Банкомат долго не выдавал банкноты и женщина решила, что он неисправен. Она перешла к соседнему аппарату.Как раз в момент, когда банкомат все-таки выдал деньги, к нему подошел мужчина. Увидев пачку купюр на сумму 30 тысяч рублей, он забрал их и спрятал к себе в кошелек. После этого мужчина перешел в другой зал банка и, дождавшись ухода женщины, скрылся.Потерпевшая получила смс-сообщение о том, что деньги с ее карты все же были списаны. Москвичка обратилась за помощью в полицию.В банке установлена камера видеонаблюдение, с помощью которой оперативники и смогли установить личность подозреваемого.Мужчина во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.