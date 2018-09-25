Злоумышленник похитил из банкомата оставленную клиенткой банка пачку купюр в сумме 30 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» задержали на территории города Коврова 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи денежных средств.В конце августа текущего года 48-летняя жительница города Москвы, находясь в одном из банков в Коврове, попыталась провести операцию по снятию с банковской карты денежных средств в сумме 30 тысяч рублей. Не дождавшись выдачи денег и решив, что банкомат технически неисправен, женщина перешла к другому аппарату.Как раз в момент выдачи денег к банкомату, у которого ранее находилась москвичка, подошел мужчина. Заметив пачку купюр, забрал их, прикрыв своим портмоне. Впоследствии мужчина перешел в другой зал и наблюдал за женщиной, пока та не покинула помещение, после чего скрылся.Получив смс-оповещение о списании денежных средств, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.Камера видеонаблюдения зафиксировала факт противоправных действий, что помогло оперативникам установить личность подозреваемого в совершении преступления и его местонахождение.Фигурант дал признательные показания. В отношении 58-летнего ковровчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.