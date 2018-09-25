Накануне объявления лауреатов очередного сезона по версии Международной федерации футбола появляется инсайдерская информация о грядущих наградах. Церемония вручения призов The Best пройдет вечером 24 сентября, но уже известно, кто вошел в сборную мира ФИФА.

Накануне объявления лауреатов очередного сезона по версии Международной федерации футбола появляется инсайдерская информация о грядущих наградах. Церемония вручения призов The Best пройдет вечером 24 сентября, но уже известно, кто вошел в сборную мира ФИФА.Хорват Лука Модрич и португалец Криштиану Роналду, которые претендуют на звание лучшего футболиста года, вошли в сборную года. При этом третий претендент – египтянин Мохаммед Салах, — в число 11 избранных не попал.Кроме Модрича и Роналду в сборную миру вошли голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, игроки "Реала" Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Марсело, а также футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Иван Ракитич.При этом Месси впервые за последние годы не попал в тройку лучших футболистов мира, напоминает испанская Marca. То же самое можно сказать и про Де Хеа, который не вошел в число лучших вратарей мира, туда попали Тибо Куртуа, Уго Льорис и Каспер Шмейхель.