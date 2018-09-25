За последние несколько лет украинцы, бывшие для нас когда-то по-настоящему братским народом, усилиями пропагандистов превратились в оголтелых русофобов, смакующих любую гадость о нашей стране. В этом отношении Крымский мост стал настоящим подарком для всяких выдумщиков. Сколько глупых баек они сочинили, сколько лапши навешали на уши украинскому народу.

Запоследние несколько лет украинцы, бывшие для нас когда-то по-настоящемубратским народом, усилиями пропагандистов превратились в оголтелыхрусофобов, смакующих любую гадость о нашей стране. В этом отношенииКрымский мост стал настоящим подарком для всяких выдумщиков. Сколькоглупых баек они сочинили, сколько лапши навешали на уши украинскомународу.Россиянеискренне удивляются той ненавистью, которой пылают к нашей странеграждане Незалежной. Винить Москву во всех смертных грехах уже сталонациональной чертой современных украинцев. Даже в таких условиях люди пообе стороны границы по мере возможности продолжают поддерживатьродственные и дружеские связи, обсуждают последние новости, в том числесвязанные с мостом через Керченский пролив.Впрочем,порой общение с, казалось бы, адекватными украинцами приводит россиян ксильное разочарованию. В этом плане показателен пост пользователяTwitter Константина Симонова. С его слов, в Незалежной у него живетприятель, у которого после государственного переворота и засильяантироссийской пропаганды "снесло крышу". Блогер описывает недавнееобщение со своим знакомым, где, помимо прочего, речь зашла про .Пословам Симонова, если раньше его приятель постил фейки украинских СМИ отом, что строящийся мост через Керченский пролив невозможно возвести,то после окончания строительства в ход пошли всевозможные небылицы отом, что он прогнулся, рухнул и тому подобный бред. "Теперь у него новаяпластинка: мол, Крымский мост начал тонуть", – написал пользовательсоциальной сети.Однако сам украинецэтого не видел, сославшись, отметил Симонов, на неких знакомых, которыеему об этом рассказали. "Ну и вспомнил про ситуацию февраля этого года,когда уровень воды на Азовском море поднялся и подтопило берега", -отметил блогер. По его словам, знакомый сделал из всего этого вывод, чтодорогу через Керченский пролив обязательно затопит.Действительно,27 февраля, уровень воды в Азовском и Черном морях поднимался доопасного уровня, подтопленной оказалась часть береговой линии. Кпримеру, дорога Геническ – Стрелковое ушла под воду на целый метр. НоКрымскому мосту вряд ли стоит опасаться подтопления, ведь высота егосвода над уровнем море 35 метров.Впрочем,уже не первый раз украинцы распространяют фейки о том, что пострадает от природной стихии. В началесентября пользователи из Незалежной распространяли сообщения, что мост снесет сильный шторм, ожидавшийся в те дни в Крыму и районе Азовского моря. Но, как и ожидалось, все подобные сообщения оказались очередной глупостью.Напомним,автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 годапрезидент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал черезКерченский пролив за рулем "КамАЗа". Рано утром на следующий день потрассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.Заодин только август по переправе в обе стороны проехали почти 850 тысячтранспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения на трассечерез Керченский пролив в прошлом месяце составила 27,3 тысячи машин. Вцелом по Крымскому мосту проехали уже более двух миллионов транспортныхсредств, и их количество продолжает стремительно расти.