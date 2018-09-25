Заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову не дали визу в Швейцарию, где он должен был участвовать в 39-й сессии Совета ООН по правам человека. МИД РФ выразил разочарование данным решением.

Заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову не дали визу в Швейцарию, где он должен был участвовать в 39-й сессии Совета ООН по правам человека. МИД РФ выразил разочарование данным решением.В МИД РФ РИА Новости особо подчеркнули, что в Швейцарии расположены штаб-квартиры других многочисленных международных организаций и организаций системы ООН, при этом там не прислушались к обращениям России и лишили российского представителя права поделиться своими оценками и донести реальную картину происходящего в Крыму. Между тем, Айдер Аблятипов уже прошел процедуру официальной регистрации на мероприятие.