Журналистка считает кандидатов «подставными»

Журналистка считает кандидатов «подставными»Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказала свое мнение о выборах губернатора во Владимирской и в Хабаровском крае. Комментарий девушка оставила у себя в .«На выборах губернаторов в Хабаровском крае и Владимирской области граждане вынесли вотум недоверия «Единой России» и уволили надоевшую им власть», - считает Ксения Собчак.По ее мнению, победившие кандидаты от ЛДПР были «подставными», не надеялись и не собирались побеждать. Однако гражданам слишком надоела такая власть, и они проголосовали бы за любого кандидата. Главное - против действующего губернатора.По словам журналистки, у этих выборов 3 главных вывода. Первый: в выборах нужно участвовать всем. И кандидатам, и избирателям. На выборы надо ходить. Даже на нечестные — чтобы обнажить их нечестность и помешать фальсификациям, это сделает следующие выборы честнее.«Второй вывод: поддержка Владимиром Путиным непопулярного жуликоватого чиновника-бюрократа больше не действует. И третий, самый главный: «ЕР» начинает проигрывать регионы, люди просыпаются и больше не хотят жить при этой власти. Наступает наше время, время перемен», - подводит итоги своих рассуждений Ксения Собчак.