Удивительно, но игр гораздо старше страше человека. Самые необычные и глубокие из них, естественно, придумали люди. Некоторые были созданы тысячи лет назад и дошли до нас практически в неизменном виде. Лучшие игры со временем перекочевали в интернет и стали бесплатными. Ниже – подборка простых и любимых сердцу развлечений.

Удивительно, но игр гораздо старше страше человека. Самые необычные и глубокие из них, естественно, придумали люди. Некоторые были созданы тысячи лет назад и дошли до нас практически в неизменном виде. со временем перекочевали в интернет и стали бесплатными. Ниже – подборка простых и любимых сердцу развлечений.Изобретение двух российсиких разработчиков Алексея Пажитнова и Вадим Герасимов покорило мир еще в 1984 году. Игра "Тетрис" оказалась настолько увлекательна, что появилась в итоге практически на каждом устройстве: в первых персональных компьютерах, мобильных телефонах и даже умных часах.Суть игры проста, как все гениальное: фигурки разных форм и размеров падают на дно условного стакана; когда она составляют одну линию, эта линия исчезает, а игрок получает очки; если фигурок скопится так много, что они достигают верхней грани стакана – игра закончится.Получить доступ в одной из лучших беслпатных игр невероятно просто. Теперь даже скачивать ничего не нужно: достаточно перейти в специальных раздел – и можно играть.Карточная игра "Дурак" одна из наиболее популярных на территории бывшего СССР. Многие постигали азы еще в детстве. Те же, в чьих семьях карты были под запретом, наверняка видели, как играют другие."Дурак" гораздо старше "Тетриса". Историки уверены, что краточная игра появилась в России ближе к концу XVIII века. "Игра в дурачки" сначала была популярная только у низших сословий, позже к ней пристрастилась и знать.В среднем партия "Дурака" длится около пяти минут. А если играть в интернете, то и вовсе гораздо быстрее. Карточная игра, которую много раз признавали лучшей, доступна бесплатно на сайте Dni.Ru.Многие думают, что одна из самых популярных головоломок появилась в Японии. Это не так, хотя Страна восходящего солнца и поучаствовала в создании игры.Первые прототипы судоку появились в США и Канаде в 1970-х годах. Они базировались на идее "Латинского квадрата" российского математика Леонарда Эйлера. В Японию игра попала спустя пятнадцать лет: подобные головоломки начали придумывать одну за другую и размещать на страницах популярных журналов.Многие издания поступают так и сегодня. Dni.Ru же предлагают сыграть в одну из лучших бесплатных игр прямо в мобильном, не скачивая никаких программ."Гоночная" настольня игра проделала долгий путь, прежде чем попасть в Россию. Нечто похожее на нарды существовало в Древнем Египте примерно 3,5 тысяч лет до нашей эры. Трудно представить: пытались загнать шашки в "дом", полагаясь на удачный бросок и стратегию, фараоны, императоры Византии, мудрые шейхи и даже русские цари.Игра невероятно популярна и в XXI веке. В нарды играют во всех странах мира без исключения. Конечно, на востоке к ним особое отношение – доску и специальные шашки можно найти практически в каждом доме.В России простые наборы нард стоят достаточно дешево, но что-то качественное вряд ли обойдется дешевле нескольких тысяч рублей. Хотя сразиться в популярную игру можно и бесплатно – на нашем сайте.Игры шашечного типа настолько древние, что отследить их происхождение практически невозможно. Самое старое изображение нечто похожего на шашки можно найти в древнеегипетских рисунках. Подобные игры изобретались одна за другой в разных частях света на протяжении всего существования человечествах.Шашки в современном понимании этого слово получили распространение в России в начале XX века. Отечественная версия несколько отличается от всех остальных, но правила всегда схожи: игрокам необходимо "съесть" все шашки соперника.Естественно, без бесплатных шашек наш раздел был бы не полноценным. Популярная игра заслуживает место среди лучших.– в специальном разделе Dni.Ru.