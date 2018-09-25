София Ротару объявила о своих нежных чувствах на всю страну. Легендарная исполнительница призналась в любви покойному мужу Анатолию Евдокименко.

София Ротару объявила о своих нежных чувствах на всю страну. Легендарная исполнительница призналась в любви покойному мужу Анатолию Евдокименко.23 сентября исполнилось 50 лет со дня свадьбы Софии Ротару и Анатолия Евдокименко. Об этом сообщила сама артистка на страничке в социальной сети Instagram. Прославленная исполнительница опубликовала старое фото, на котором запечатлена вместе с супругом. На снимке Евдокименко нежно обнимает, прижимая к себе, Ротару, а та счастливо улыбается."День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни! ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала София Ротару.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. "Дорогая и любимая очень многими София Михайловна! Примите самые теплые поздравления юбилеем Вашей свадьбы! Вы огромный пример для подражания очень многим людям и семьям как хранить верность, любовь, преданность. Вы сильная, красивая, умная Женщина, настоящая хранительница семейного очага!", "София Михайловна, Вы легендарная! Как же я Вас люблю❤ и всегда восхищаюсь Вами! Это очень сильно, любить и оставаться верной Единственному на вечно…", "Ваша жизнь, пример для подражания! ❤️" – прокомментировали фанаты.Напомним, Анатолий Евдокименко умер в 2002 году после очередного инсульта. Убитая горем София Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Артистка замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.Из депрессивного состояния певицу вытащил сын Руслан. который сказал ей, что нужно дальше работать и посвятить новые песни памяти отца.