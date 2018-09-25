Грипп – один из самых переменчивых патогенов, вот почему создать универсальную вакцину против него так сложно. Но теперь гонку медицинских вооружений ускорит принципиально новый подход, который уже позволил учёным найти слабое место коварного вируса.

Грипп – одна из самых распространённых вирусных инфекций. По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется от трёх до пяти миллионов "тяжёлых случаев" заражения, 260-500 тысяч из них заканчиваются летальным исходом. Наиболее уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.Лучший способ защиты от гриппа – это вакцинация, однако не все современные вакцины достаточно эффективны и доступны. Кроме того, прививку от гриппа нужно делать регулярно, а график вакцинации соблюдают далеко не все. В результате эпидемии, вызванные гриппом типа A, возникают примерно каждые два-три года, а вызванные гриппом типа В – каждые четыре-шесть лет.Другая проблема заключается в том, что штаммы вируса постоянно мутируют и изменяются.Поэтому исследователи работают над универсальной вакциной. Один из вариантов – ДНК-вакцина, которая защитит организм даже от вируса с генетическими изменениями.Теперь же исследователи из Оксфордского университета в Великобритании представили принципиально новый подход к разработке вакцины. Они сосредоточились на изучении структуры вируса и нашли его "ахиллесову пяту".Авторы работы поясняют: хотя грипп считается одним из самых "переменчивых" вирусов со множеством генетических вариаций, в сезоны эпидемий доминируют лишь несколько конкретных штаммов.В течение 20 лет команда разрабатывала специальные математические модели, чтобы отследить изменения вируса. Именно такой междисциплинарный подход поможет "революционизировать" работу над вакцинами, а также пригодится в борьбе и с другими патогенами, считает один из ведущих авторов работы Крейг Томпсон (Craig Thompson).Как известно, вирус гриппа имеет сферическую форму, это своего рода шарик диаметром 80-120 нанометров, покрытый "шипами", которые состоят из белков – гемагглютинина и нейраминидазы – и помогают вирусу цепляться за клетки-хозяева. У этих белков может происходить резкое изменение свойств, что приводит к появлению новых форм вируса. А дезактивированные "версии" этих белков обычно составляют основу вакцин против гриппа.Однако математические модели помогли отследить эволюционную динамику вируса и обнаружить "структурные подразделения", которые "ограничены в изменчивости". Эти участки называются эпитопами, и иммунная система организма может их распознать.Анализ данных пациентов и изучение множества образцов за последние десятилетия показали, что некоторые участки вируса, состоящие из гемагглютинина, практически не менялись в течение 80 лет.Учёные создали на основе этих конкретных версий белков противовирусные вакцины и проверили их действие на лабораторных мышах. Одна группа грызунов получила прививку с идентифицированными эпитопами, вторую группу вакцинировали препаратом, содержащим другие эпитопы, мышам из третьей группы ввели "ложную вакцину" (комплекс веществ для усиления иммунного ответа), а контрольная группа осталась без вакцины.Когда последовал иммунный ответ (организм мышей начал вырабатывать антитела), их заразили различными современными и "историческими" штаммами гриппа, которые регистрировались с 1918 года.Наблюдения показали, что вакцина защищала животных в тех случаях, когда версии неизменной части гемагглютинина в паре "патоген – вакцина" совпадали. Так, препарат с эпитопами штаммов вируса, распространившегося в 2006 и 1977 году, защитил мышей от версии гриппа, гулявшего по миру в 1934 году.Эти результаты можно использовать для создания нового типа универсальной и максимально эффективной вакцины, которая сможет обеспечить пожизненную защиту от гриппа, полагают авторы работы.Они также отмечают, что тот же подход можно применить в разработке препаратов против других вирусов, к примеру, ВИЧ и вируса гепатита C, а также "простудных" патогенов.Отмечается, что новая методика позволит системам здравоохранения сэкономить немало средств: больше не потребуется производить множество новых препаратов и проводить вакцинацию населения ежегодно.Научная статья по итогам этого исследования была опубликована в журнале Nature Microbiology.Добавим, что ранее учёные обнаружили ген, определяющий чувствительность человека к гриппу. Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о новом тесте, который покажет, поможет ли пациенту вакцина от гриппа.