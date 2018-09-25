Ангела Меркель сообщила, что не придет на праздничный банкет, который устраивает глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю визита президента Турции Тайипа Эрдогана 27-29 сентября.

Ангела Меркель сообщила, что не придет на праздничный банкет, который устраивает глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю визита президента Турции Тайипа Эрдогана 27-29 сентября.Как отмечает ТАСС, в настоящее время наблюдается охлаждение отношений Берлина и Анкары. Это произошло, в частности после задержания в Турции немецких граждан, журналистов и правозащитников. Предстоящую поездку турецкого лидера в Берлин уже называют шансом на нормализацию отношений.В последний раз федеральный канцлер Германии приезжала на государственный банкет в президентский дворец Бельвю во время официального визита королевы Великобритании в 2015 году.