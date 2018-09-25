Вероника Дидусенко лишилась титула Мисс Украина-2018. Произошла неожиданная для нас история, призналась исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе. Организаторы хотели видеть победительницей харизматичную девушку, которая имеет свой взгляд на ситуацию на Украине.

Вероника Дидусенко лишилась титула "Мисс Украина-2018". Произошла неожиданная для нас история, призналась исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе. Организаторы хотели видеть победительницей харизматичную девушку, которая имеет свой взгляд на ситуацию на Украине.И такая конкурсантка нашлась, сообщает РИА Новости. Но она предоставила организаторам недостоверную информацию о себе, заявив, что у нее нет детей и она не замужем. Обман и нарушение правил конкурса стали причиной ее дисквалификации. Корону "Мисс Украины" Вероника Дидусенко проносила на своей голове лишь четыре дня. Финалистка конкурса скрыла свое прошлое замужество."Победить в честном национальном конкурсе нечестным путем невозможно", — подчеркнула Виктория Киосе.Из-за недостоверных данных конкурсантки Украина могла бы потерять лицензию на конкурс. Директор конкурса добавила, что это не дискриминация замужних дам, просто таковы условия и правила конкурса.Саму 23-летнюю победительницу Веронику Дидусенко Киосе считает умной и красивой девушкой с очень интересным и крутым социальным проектом.Финал конкурса "Мисс Украина-2018" прошел 20 сентября в Киеве. В нем приняли участие 24 конкурсантки. Имя новой "Мисс Украина" объявят в рамках телеверсии конкурса 30 сентября. И это будет интрига.А в августе в финал другого украинского конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" вышла 25-летняя модель Анна Дурицкая. Она сопровождала бывшего вице-премьера России Бориса Немцова в день покушения на него. И именно она уговорила политика пройти пешком через мост над Москвой до дома после обеда в ресторане.