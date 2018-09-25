Федерика Могерини — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике – сообщила, что Иран полностью выполняет свою часть обязательств по ядерной сделке.

Федерика Могерини — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике – сообщила, что Иран полностью выполняет свою часть обязательств по ядерной сделке. Свое заявление она сделала после встречи с представителями стран-участников Совместного всеобъемлющего плана действий.Это Россия, Германия, Китай, Великобритания и Франция, напоминает ТАСС. Совместно они сделали заявление, где подчеркивается: Иран полностью выполняет все свои обязательства в ядерной сфере.Соглашение по атому было достигнуто 15 июля 2015 года. Иран выполняет ряд условий в обмен на пошаговое снятие санкций. На ядерных объектах Ирана должны присутствовать инспекторы МАГАТЭ, следящие за тем, чтобы ядерная программа страны носила только мирный характер. Также соглашение подразумевает вывоз части обогащенного иранского урана за границу, преобразование завода по обогащению топлива Фордо в научный центр. При этом ни один из ядерных объектов страны демонтирован не будет.