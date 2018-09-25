85-летняя испанская оперная певица Монсеррат Кабалье попала в одну из больниц Барселоны. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что звезда находится в госпитале не меньше пяти дней. Впрочем, по словам самой артистки, причин для бескопойства нет.

85-летняя испанская оперная певица Монсеррат Кабалье попала в одну из больниц Барселоны. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что звезда находится в госпитале не меньше пяти дней. Впрочем, по словам самой артистки, причин для бескопойства нет, сообщает испанское издание RTVE.По словам близких Кабалье, ее госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. Сама артистка говорит, что хорошо себя чувствует и вскоре планирует вернуться на сцену.Монсеррат Кабалье уже попадала в ту же больницу несколько лет назад.Испанская певица прославилась в 1965 году, когда из-за болезни Мэрилин Хорн ей пришлось замениять американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.Кабалье известна своей техникой виртуозного бельканто.