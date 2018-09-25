Своенравный характер Александра Лукашенко и периодически
возникающие с его стороны претензии к Москве могут сыграть с батькой злую
шутку. Если верить белорусской прессе, в Кремле настроены достаточно серьезно:
там уже давно думают, как приструнить беспокойного соседа.
Своенравный характер Александра Лукашенко и периодически
возникающие с его стороны претензии к Москве могут сыграть с батькой злую
шутку. Если верить белорусской прессе, в Кремле настроены достаточно серьезно:
там уже давно думают, как приструнить беспокойного соседа.
Издание "Белорусские новости" анализирует последнюю
встречу Путина и Лукашенко в Сочи, которая закончилась странным заявлением
белорусского лидера: "Переговоры были тяжелыми, но я уверен, что мы до конца года практически все
вопросы развяжем".
Этим "до конца года" батька аккуратно подстраховался,
высказывает свое мнение автор статьи под заголовком "Лукашенко и Путин
разошлись молча". Но и такое заявление прозвучало слишком оптимистично.
Всех проблем союзники не разрешат никогда, потому что интеграцию Москва и Минск
видят абсолютно по-разному. Даже подписанные
соглашения стороны предпочитают исполнять выборочно: то, что выгодно себе.
Белоруссии выгодно получать от России энергоносители
подешевле и продавать на российский рынок побольше. Москва же хочет общаться с
соседом, который не будет делать выпадов в ее адрес и выдвигать надуманные
обвинения.
Судя по всему, делают вывод "Белорусские новости",
в Кремле вызрела новая линия. С одной стороны – постепенно перевести
белорусского партнера если не на голодный паек, то на довольно строгую диету. А
в перспективе, может, даже и поменять Лукашенко на стопроцентно своего человека.
Видимо, для этого Москва уже сделала рокировку на дипломатическом
фронте: посла России в Белоруссии Александра Сурикова (он занимал эту должность
с 2006 года) поменяли на Михаила Бабича, который до этого семь лет был
представителем президента в Приволжском федеральном округе.
Бабич уже сделал обнадеживающие заявление: он настроен
сделать все, чтобы отношения двух стран были по-настоящему братскими. Возможно,
это очередной и последний сигнал из Кремля бунтарю Лукашенко с целью внушения
ему искренних намерений России полноценно дружить и сотрудничать.