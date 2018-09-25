Своенравный характер Александра Лукашенко и периодически возникающие с его стороны претензии к Москве могут сыграть с батькой злую шутку. Если верить белорусской прессе, в Кремле настроены достаточно серьезно: там уже давно думают, как приструнить беспокойного соседа.

Своенравный характер Александра Лукашенко и периодическивозникающие с его стороны претензии к Москве могут сыграть с батькой злуюшутку. Если верить белорусской прессе, в Кремле настроены достаточно серьезно:там уже давно думают, как приструнить беспокойного соседа.Издание "Белорусские новости" анализирует последнюювстречу Путина и Лукашенко в Сочи, которая закончилась странным заявлениембелорусского лидера: "Переговоры были тяжелыми, но я уверен, что мы до конца года практически всевопросы развяжем".Этим "до конца года" батька аккуратно подстраховался,высказывает свое мнение автор статьи под заголовком "Лукашенко и Путинразошлись молча". Но и такое заявление прозвучало слишком оптимистично.Всех проблем союзники не разрешат никогда, потому что интеграцию Москва и Минсквидят абсолютно по-разному. Даже подписанныесоглашения стороны предпочитают исполнять выборочно: то, что выгодно себе.Белоруссии выгодно получать от России энергоносителиподешевле и продавать на российский рынок побольше. Москва же хочет общаться ссоседом, который не будет делать выпадов в ее адрес и выдвигать надуманныеобвинения.Судя по всему, делают вывод "Белорусские новости",в Кремле вызрела новая линия. С одной стороны – постепенно перевестибелорусского партнера если не на голодный паек, то на довольно строгую диету. Ав перспективе, может, даже и поменять Лукашенко на стопроцентно своего человека.Видимо, для этого Москва уже сделала рокировку на дипломатическомфронте: посла России в Белоруссии Александра Сурикова (он занимал эту должностьс 2006 года) поменяли на Михаила Бабича, который до этого семь лет былпредставителем президента в Приволжском федеральном округе.Бабич уже сделал обнадеживающие заявление: он настроенсделать все, чтобы отношения двух стран были по-настоящему братскими. Возможно,это очередной и последний сигнал из Кремля бунтарю Лукашенко с целью внушенияему искренних намерений России полноценно дружить и сотрудничать.