Более 320 бригад ГУП Мосводосток в Москве перешли на усиленный режим работы из-за мощного ливня.

Более 320 бригад ГУП "Мосводосток" в Москве перешли на усиленный режим работы из-за мощного ливня.Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что на дежурстве находятся около 1020 сотрудников и порядка 330 единиц техники, в том числе специализированной техники.Задача данных бригад – убирать воду на мостовой и во дворах – для проезда автомобилей. Сотрудники "Мосводостока" должны обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта в городе.В пресс-службе подчеркнули, что обнаружении излишней воды москвичи могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу предприятия и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.Затяжной дождь внес серьезные коррективы в автомобильное движение столицы. Пробки образовались на северо-западе МКАД и юго-востоке магистрали. Заторы образовались на Садовом кольце — от Таганской улицы до Малой Бронной. Почти не двигаются автомобили на Москворецкой, Болотной и Пречистенской набережных. Снижены скорости на Третьем транспортном кольце.Сейчас в Москве 9 баллов, что на 4 балла выше обычного.По данным Росгидромета, мощный ливень, который начался около 17 часов 24 сентября, продлится до 9 часов утра 25 сентября. В отдельных районах ожидается ветер с порывами до 12—17 метров в секунду.