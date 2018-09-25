Во время подводной охоты на Кипре утонул мастер спорта, член сборной России и капитан сборной Петербурга по подводной охоте Андрей Турухано. 46-летний спортсмен не пользовался кислородным баллоном. В одно из погружений он потерял сознание и задохнулся. В больницу Пафоса его привезли уже мертвым.

Во время подводной охоты на Кипре утонул мастер спорта, член сборной России и капитан сборной Санкт-Петербурга по подводной охоте Андрей Турухано.Как сообщают местные СМИ, это произошло 21 сентября на полуострове Акамас, в районе пляжа Лара.По сведениям кипрской полиции, 46-летний российский спортсмен погрузился в море с надувной лодки, чтобы заняться подводной охотой, а его жена оставалась в лодке.При этом кислородными баллонами Турухано не пользовался.В какой-то момент он поднялся на поверхность моря, показал, что у него проблемы, и вскоре потерял сознание.Супруга Турухано стала звать на помощь. Отдыхающие подняли Андрея из воды и перевезли в больницу Пафоса. Однако спасти его не удалось: медики зафиксировали смерть спортсмена.23 сентября было завершено вскрытие, которое показало, что российский турист погиб от асфиксии в результате утопления, передает РИА Новости.