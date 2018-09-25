В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 28-летнего неработающего жителя Московской области по подозрению в хранении метилэфедрона.В результате отработки территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы на Ленинском проспекте задержали 28-летнего неработающего жителя Московской области, подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой около 100 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93