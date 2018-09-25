Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к общественности, попросив прощения за обиды. Поклонники сочли такой жест за покаяние, ведь, по слухам, мать Ларисы нездорова.

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к общественности, попросив прощения за обиды. Поклонники сочли такой жест за покаяние, ведь, по слухам, мать Ларисы нездорова.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева опубликовала фотографию, на которой запечатлела крупным планом куст красной смородины. Причем в фокусе оказалась одна ягодка. Подписала пост популярная телеведущая весьма интригующе: "Всем счастья! Душевной радости и любви! Спасибо и простите если кого обидела.💖 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)"В комментариях довольно бурно отреагировали на публикацию. Поклонники почему-то высказались о матери Ларисы Гузеевой, сообщив, что та якобы нездорова. Поводом для таких предположений стали слова самой актрисы. "мама. Ни до чего", – сказала Гузеева в ответ на слова Алики Смеховой: "Наконец то, а то исчезла с радаров".Подписчики пообещали молиться за Ларису и за ее мать. "Храни Господь ваших близких!!! Доброго здоровья!", "Да поможет вам Всевышний 🙏🙏🙏... Скорейшего выздоровления .....", "И Вам ,Лариса, всего наилучшего! Вы очень светлый человек. Восхищаюсь Вами!", "Здоровья вам!!!! И вашей мамуле !!!! ❤️", "Долгих лет жизни, МАМЕ😘", "Дай Бог маме 100 лет жизни. Скорейшего выздоровления и пусть она вас радует всегда своим здоровьем. Помните что врата рая под ногами матери. Берегите матерей.🙏💋♥️Лариса я буду молится за здоровье мамы.💋😘" – прокомментировали поклонники.Ранее в свой день рождения. в конце мая, Лариса Гузеева опубликовала фотографию матери и обратилась к ней с трогательными словами. "Моя родная, бесконечно любимая МАМОЧКА, спасибо за ЖИЗНЬ! Ты мое счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Все что у меня есть – твоими молитвами. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Сегодня твой День и твой Праздник!" – высказалась актриса.