Актриса Елена Яковлева поделилась жуткой видеозаписью в соцсетях. Поклонники посоветовали звезде поберечь себя.

Актриса Елена Яковлева поделилась жуткой видеозаписью всоцсетях. Поклонники посоветовали звезде поберечь себя.Елена опубликовала в своем Instagram запись со съемок новогосезона сериала "Склифосовский". Артистка вместе с коллегой Андреем Ильинымсидят в гримерке.Примечательно, что у знаменитого артиста расстегнута рубашка,а на груди виднеется гигантский, практически от шеи до живота, шрам. Яковлеванаправляет камеру мобильного телефона на жуткий рубец."Видите, что получается если небрежно брить грудь!" – смеясьзамечает артист. "Больно тебе было?" -спрашивает у него Елена. "Нет. Три реанимации, четыре скорой. У нас же Склифосовскийпод боком", – сдерживая улыбку произносит Андрей.После Елена объясняет зрителям, что ужасный шрам – это бутафория,искусная работа гримера. В новом сезоне сериала "Склифосовский"зрители увидят Яковлеву и Ильина вместе.Поклонники были рады увидеть процесс подготовки к съемкам,правда, многие из них не сразу поняли, что рубец не настоящий и не на шуткуперепугались. "Тяжела и неказиста жизнь российского артиста 😊Берегите себя 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елки,япосмотрела этот ролик первым,перепугалась🙈,потом,слава Богу первый увидела и все стало насвои места😊", "Какие вы чудесные! Спасибоза ваших персонажей. И отдельное спасибо за то, что делитесь с нами процессом!","Как же вы гармонично смотрелись в "Каменская ", оба такиеталантливые, не играли, а проживали. Вот бы было продолжение )))))", "Ой🙈 ну вы аккуратней, пожалуйста 😂", – писали интернет-обыватели.