Актриса Елена Яковлева поделилась жуткой видеозаписью в
соцсетях. Поклонники посоветовали звезде поберечь себя.
Актриса Елена Яковлева поделилась жуткой видеозаписью в
соцсетях. Поклонники посоветовали звезде поберечь себя.
Елена опубликовала в своем Instagram запись со съемок нового
сезона сериала "Склифосовский". Артистка вместе с коллегой Андреем Ильиным
сидят в гримерке.
Примечательно, что у знаменитого артиста расстегнута рубашка,
а на груди виднеется гигантский, практически от шеи до живота, шрам. Яковлева
направляет камеру мобильного телефона на жуткий рубец.
"Видите, что получается если небрежно брить грудь!" – смеясь
замечает артист. "Больно тебе было?" -
спрашивает у него Елена. "Нет. Три реанимации, четыре скорой. У нас же Склифосовский
под боком", – сдерживая улыбку произносит Андрей.
После Елена объясняет зрителям, что ужасный шрам – это бутафория,
искусная работа гримера. В новом сезоне сериала "Склифосовский"
зрители увидят Яковлеву и Ильина вместе.
Поклонники были рады увидеть процесс подготовки к съемкам,
правда, многие из них не сразу поняли, что рубец не настоящий и не на шутку
перепугались. "Тяжела и неказиста жизнь российского артиста 😊Берегите себя 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елки,я
посмотрела этот ролик первым,перепугалась🙈,потом,слава Богу первый увидела и все стало на
свои места😊", "Какие вы чудесные! Спасибо
за ваших персонажей. И отдельное спасибо за то, что делитесь с нами процессом!",
"Как же вы гармонично смотрелись в "Каменская ", оба такие
талантливые, не играли, а проживали. Вот бы было продолжение )))))", "Ой🙈 ну вы аккуратней, пожалуйста 😂", – писали интернет-обыватели.