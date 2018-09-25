Который день слухи о возможном распаде идеальной семьи Даши и Сергея Пынзарей будоражат умы поклонников пары. Но глава семейства, судя по постам в Instagram, занял глухую оборону.

Которыйдень слухи о возможном распаде идеальной семьи Даши и Сергея Пынзарей будоражатумы поклонников пары. Но глава семейства, судя по постам в Instagram, занял глухую оборону.StoriesСергея полон "важных" новостей. Вот они с братом Евгением отправилисьперекусить в кафешку. Еще одно событие – поменял рыбкам воду в аквариуме,почистил камни… А на ужин у Пынзаря были креветки.На первый взгляд, если судить по аккаунтам Даши иСережи, кажется, будто в семье все в порядке. Возможно, так оно и есть, если быне настойчивые пересуды о том, что у экс-участника "Дома-2" появиласьлюбовница.Правда, слухи эти противоречивые. Одни очевидцыговорят, что видели Пынзаря в увеселительных заведениях столицы с блондинкой,другие утверждают, что с Сергея на различных мероприятиях сопровождаетэффектная брюнетка. К слову, Даша уже долгое время с сыновьями находится вТурции.Казалось бы, что стоит развеять слухи и объяснить,наконец, что все это лишь нелепые сплетни. Видимо, дыма без огня не бывает.Хочется верить, что семья Пынзарей выдержит испытание расстоянием и временем. Поклонники уже предупреждают Дашу, что жизнь надве страны пользы паре не принесет.