Который
день слухи о возможном распаде идеальной семьи Даши и Сергея Пынзарей будоражат
умы поклонников пары. Но глава семейства, судя по постам в Instagram, занял глухую оборону.
Который
день слухи о возможном распаде идеальной семьи Даши и Сергея Пынзарей будоражат
умы поклонников пары. Но глава семейства, судя по постам в Instagram, занял глухую оборону.
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Сергея полон "важных" новостей. Вот они с братом Евгением отправились
перекусить в кафешку. Еще одно событие – поменял рыбкам воду в аквариуме,
почистил камни… А на ужин у Пынзаря были креветки.
На первый взгляд, если судить по аккаунтам Даши и
Сережи, кажется, будто в семье все в порядке. Возможно, так оно и есть, если бы
не настойчивые пересуды о том, что у экс-участника "Дома-2" появилась
любовница.
Правда, слухи эти противоречивые. Одни очевидцы
говорят, что видели Пынзаря в увеселительных заведениях столицы с блондинкой,
другие утверждают, что с Сергея на различных мероприятиях сопровождает
эффектная брюнетка. К слову, Даша уже долгое время с сыновьями находится в
Турции.
Казалось бы, что стоит развеять слухи и объяснить,
наконец, что все это лишь нелепые сплетни. Видимо, дыма без огня не бывает.
Хочется верить, что семья Пынзарей выдержит испытание расстоянием и временем. Поклонники уже предупреждают Дашу, что жизнь на
две страны пользы паре не принесет.