Во втором туре зарегистрировано 23 918 недействительных бюллетеней
Во втором туре зарегистрировано 23 918 недействительных бюллетеней
Количество недействительных бюллетеней во втором туре выборов губернатора Владимирской области по сравнению с первым туром сократилось почти на 21%. Об этом свидетельствуют данные областной избирательной комиссии.
Недействительными признаются опущенные в урну бюллетени, которые не содержат отметок о голосовании за какого-либо из кандидатов или, наоборот, содержат несколько таких отметок. По таким бюллетеням нельзя определить, за кого именно голосовал избиратель. При этом недействительный бюллетень, в отличие от испорченного, нельзя заменить на новый.
В первом туре выборов главы Владимирской области насчитывалось более 30 100 недействительных бюллетеней, а во втором туре — 23 918.
Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, подводя итоги второго тура выборов губернатора, сообщил, что в регионе проголосовало 38,29% избирателей, что на 5% больше, чем в первом туре. При этом в Меленковском районе зарегистрирована самая высокая явка (53,73%), в самая низкая — в Александровском (21,99%). По месту нахождения на избирательных участках проголосовало почти 11 800 человек.
«Победителем второго тура выборов стал Сипягин Владимир Владимирович, выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР, — отметил Вадим Минаев. — В среду (26 сентября) избирательная комиссия Владимирской области планирует провести заседание, на котором подведет окончательные итоги выборов».
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