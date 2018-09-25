ФИФА подвела итоги голосования по определению футболиста года. Им стал капитан сборной Хорватии Лука Модрич из Реала. Примечательно, но лидер сборной Бразилии Неймар не получил ни одного голоса.

ФИФА подвела итоги голосования по определению футболиста года. Им стал капитан сборной Хорватии Лука Модрич из "Реала". Примечательно, но лидер сборной Бразилии Неймар не получил ни одного голоса.В опросе принимали участие главные тренеры и капитаны национальных сборных. Каждый должен был назвать по три футболиста. Наибольшее количество голосов — 29,05% — набрал Лука Модрич. На втором месте португалец Криштиану Роналду — 19,08%. Третье место занял египтянин Мохаммед Салах 11,23. Француз Килиан Мбаппе и аргентинец Лионель Месси оказались соответственно на четвертом и пятом местах.Бразилец Неймар не получил ни одного голоса. Возможно, провал самого дорого футболиста планеты объясняется неудачным выступлением на чемпионате мира, а так же критикой в адрес бразильца за его частые симуляции.