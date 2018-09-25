В Центральной библиотеке пройдет акция «Пушистым в помощь…»

В Центральной библиотеке пройдет акция «Пушистым в помощь…»Ко Всемирному дню защиты животных во Владимире пройдет акция «Пушистым в помощь... ».«Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», - считают организаторы.С 4 по 11 октября в Центральной городской библиотеке (Суздальский проспект, д. 2) волонтеры будут ждать любой помощи от неравнодушных владимирцев.Бездомным животным нужны крупы и консервы, миски, лотки и ошейники, чтобы они всегда были сыты и довольны. Теплые вещи, чтобы им было комфортно пережить зиму. Средства по уходу, чтобы шерстка блестела. И, конечно же, денежные средства, которые необходимы на лечение и множество других вещей, которые могут потребоваться братьям нашим меньшим.Всё собранное в ходе акции передадут в Центр животных «Валента».Подробности по телефону: 8(4922)21-66-80.