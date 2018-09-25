Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту Владимиру Путину. Глава еврейского государства еще раз принес соболезнования в связи с гибелью экипажа российского разведывательного самолета Ил-20 в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту Владимиру Путину. Глава еврейского государства еще раз принес соболезнования в связи с гибелью экипажа российского разведывательного самолета Ил-20 в Сирии.Путин, в свою очередь, отметил, что данные ВВС Израиля расходятся с информацией Министерства обороны РФ. Основными виновниками катастрофы все-таки являются израильтяне, уточнил президент.Кроме того, Владимир Путин заявил, что укрепление противовоздушной обороны Сирии – это, прежде всего, забота о безопасности россиян и адекватный ответ на сложившуюся ситуацию.Между тем, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев уверен, что батарея С-300 – это не единственное, что могут поставить в Сирию. Военачальник напомнил, что на авиабазе Хмеймим расположены зенитные ракетные комплексы С-400 и ракетно-пушечные "Панцирь-С1".Советник президента США по безопасности Джон Болтон считает, что поставка С-300 Сирии – эта "главная ошибка", которая только повысит напряженность в регионе. Он призвал Москву передумать.