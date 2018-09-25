Эксперты по информационной безопасности выразили опасения в связи с появлением в Chrome функции автоматической авторизации на любых устройствах. У пользователей при этом согласия не запрашивается, сообщает The Verge.

Эксперты по информационной безопасности выразили опасения в связи с появлением в Chrome функции автоматической авторизации на любых устройствах. У пользователей при этом согласия не запрашивается, сообщает The Verge.Изменения были внесены в 69-ю версию браузера. Ранее пользователи, которые хотели синхронизировать историю просмотров, закладки и пароли (эти данные хранятся на серверах компании) между разными устройствами, должны были вручную войти в аккаунт Google. В Chrome 69, как только пользователь заходит на любой сервис поисковика, например Gmail или YouTube, его учетная запись подключается к браузеру автоматически.В Google утверждают, что внесли изменения ради удобства. Как объяснила инженер Chrome Адриен Портер Фелт, новая версия браузера в самом деле автоматически авторизует пользователя, но его данные фактически не загружаются на серверы Google. Функцию для синхронизации Chrome Sync по-прежнему надо активировать отдельно.∎Самый популярный браузер в мире сменил дизайн читайте такжеПо мнению критиков, в Google хотят собирать больше данных, но такая практика подрывает конфиденциальность пользователей. Как говорит Мэтью Грин, криптограф и профессор Университет Джонса Хопкинса, "это изменение окажет серьезные последствия для приватности и доверия пользователей, и в Google, похоже, с этим справиться не могут". Даже несмотря на то Chrome Sync нужно включать отдельно, у пользователя возникает стойкая ассоциация аккаунта с браузером, сказал он.