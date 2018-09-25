Он считает, что она принесет пользу в каком-нибудь другом месте нашей страны

Он считает, что она принесет пользу в каком-нибудь другом месте нашей страныКандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов губернатора Владимирской области. Он считает себя коренным жителем области, а вот Светлане Орловой он посоветовал уехать из региона.В интервью Сипягин объяснил, что у Светланы Орловой историческая родина в другом месте, и он уверен, что его соперница принесет пользу на благо страны на территории какого-нибудь другого субъекта РФ.«Я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны», — заявил он и отметил, что понимает, что проигравшей конкурентке сейчас непросто как человеку.Новый глава региона ушел от ответа на вопрос о кадровых и структурных изменениях. О них станет известно только после официальной инаугурации.