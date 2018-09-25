К певице вопросов больше нет. Она смело может приезжать с концертами.

К певице вопросов больше нет. Она смело может приезжать с концертами.Скандал, вызванный неосторожными словами Лаймы Вайкуле о том, что в Крыму она не будет петь ни за какие деньги, потихоньку затихает. МВД России закончило проверку певицы, которую "русские патриоты" хотели приравнять к нелегальным гастарбайтерам. Но все документы у прибалтийской дивы оказались в порядке, нужные разрешения на работы есть, визовый режим она не нарушает.Поддержал певицу и родной латвийский МИД. "Госпожа Вайкуле была довольно точна, когда говорила, что могут быть проблемы. Выступать с концертами и получать деньги в Крыму от юридических лиц России – это прямое нарушение закона о санкциях ЕС", – заявил министр Ринкевич."Для Лаймы такой поворот скандала – прекрасный выход из сложной ситуации. Понятно, что наиболее одиозные и воинствующие активисты в рунете от нее все равно не отстанут: не едешь в Крым – значит, вражина и негоже зарабатывать в России деньги, пой в ЕС. А Лайма мало того что зарабатывает в России – так еще и тянет всю российскую попсу к себе в страну НАТО, где у нее на месте "Новой волны" в Юрмале свой фестиваль", – считаетСловом, Вайкуле вычеркнули из списка "врагов России" и теперь она, как и прежде, сможет участвовать в съемках новогодних концертов и "огоньках". Хотя после скандала приезды Лаймы в Россию, ее появление на телеэкране и визиты наших артистов на ее музыкальный фестиваль в Юрмале были под большим вопросом.Стоит заметить, что Лайма Вайкуле ничего криминального не сказала, никого не обидела. Она – законопослушный гражданин своей страны и руководствуемся исключительно здравым смыслом. В Крым ведь не ездит не только она, но и многие российские звезды (Алсу, Макаревич, Ефремов), однако их никто не клеймит и во враги не записывает.