Владимирский централ проверил член Совета по правам человека при президенте и председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин.

Владимирский централ проверил член Совета по правам человека при президенте и председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин.Во Владимирский централ приехал член Совета по правам человека при президенте и председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин - он озвучил первые выводы о нарушениях в Т-2.Внимание к заключённымУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что работа региональных общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по выявлению правонарушений в колониях недостаточно активна. Владимирская область попала в список 3-х субъектов РФ, где работающие в ОНК общественники «не видели» нарушений.Мы уже писали, что не так давно появились сообщения о голодовке в централе (тюрьма Т-2 для особо опасных преступников), которые после посещения её региональным уполномоченным по правам человека Людмилой Романовой подтвердило руководство регионального руководства системы исполнения наказаний.Владимирский централ в связи с этим посетил председатель постоянной комиссии № 10 Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. Совместно с членами региональной ОНК, зам­начальника регионального УФСИН и помощником начальника УФСИН по правам человека Бабушкин проводил проверку по факту нарушений прав заключённых в Т-2.А за день до этого у тюрьмы собрались съехавшиеся из разных регионов страны родственники осуждённых, которые рассказывали журналистам о том, что в тюрьме, по их данным, практикуется физическое и психологическое насилие, руководство учреждения регулярно по надуманным причинам отказывает спецконтингенту во встречах с родными и адвокатами, уничтожает посылки и передачи (в том числе лекарства), не выполняет решения судов и представления прокуратуры, без причины отправляет осуждённых в ШИЗО и так далее.По предварительным данным, переданным родственниками, в Централе на 6 сентября голодало около 50 человек.Тщательная проверкаПосле того, как Андрей Бабушкин вместе с Людмилой Романовой за весь день обошли всех заявителей, требующих к себе внимания общественных и надзорных органов, член ЕСПЧ дал краткий комментарий для журналистов. По его словам, информация о голодовке спецконтингента в централе действительно подтвердилась. Однако цифры в собранных родственниками списках явно завысили:«В ходе проверки установили, что из 39 человек, заявленных как участники голодовки, 8 осуждённых либо не содержались в Т-2 никогда, либо их перевели в другое учреждение. Часть осуждённых своё участие в голодовке отрицают. Однако и установленные масштабы голодовки не могут свидетельствовать о благополучии в учреждении».Андрей Бабушкин рассказал, что состояние самих корпусов централа, которое можно оценить визуально - вызывает серьёзные вопросы:«Часть корпусов нуждается в модификации, мы видели камеры, где на стенах действительно отваливается штукатурка, есть грибок. В окна вмонтировали вентиляторы, чтобы людям всё-таки было чем дышать. То есть какие-то усилия руководство учреждения предпринимает. Но, должен сказать, что эти усилия пока весьма и весьма незначительны, а некоторые нарушения, которые я увидел, требуют немедленного реагирования».Он также рассказал о том, что в централе много заключённых-мусульман, у которых нет ковриков для моления, а в ШИЗО (где обычно «ледяной» пол), осуждённым не выдают тапочки, что может напрямую угрожать их здоровью.Андрей Бабушкин сказал, что «это учреждение действительно вызывает тревогу с точки зрения защиты прав человека». Тем не менее, он отметил в работе учреждения несколько позитивных моментов: например, стены внутри тюрьмы недавно перекрасили из ярко-агрессивных в спокойные тона.В чём причины голодовки? Пока, по официальной версии, она касается бытовых требований заключённых:«Мы узнали причину этой голодовки. В ней всё-таки участвовало не 35 человек, а, по-видимому, меньше. Но мы убедились, что участниками голодовки фактически были не менее 10-и человек. Что стало причиной голодовки? А, казалось бы, совсем ерундовая вещь: люди писали заявления о том, чтобы со склада им доставляли их вещи: носки, зубные щетки и пасту. И долго не могли их дождаться. И руководство тюрьмы упустило эту ситуацию».Что касается вопросов, связанных с применением насилия и даже практикуемых в учреждении пытках, Бабушкин пояснил, что пока не может прямо ответить на этот вопрос. По его словам, это, в первую очередь, связано с необходимостью сохранить безопасность заявителей и с необходимостью организовать тщательную проверку собранных фактов.КомментарийЗаместитель председателя комитета «За гражданские права» Андрей Маяков:«Комиссия выехала проверять Владимирский централ по согласованию с руководством федерального управления ФСИН, заинтересованного в получении достоверной информации и проведения проверок в связи с массовыми заявлениями родственников. По результатам инспекции мы составим объективную справку о деятельности Т-2. Она ляжет на столы, соответственно, и помощнику президента по правам человека, и директору управления ФСИН, и его первому заместителю для того, чтобы принять меры по недопущению этих нарушений».