Темнокожий чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Нголо Канте остается в поле зрения скаутов ведущего клуба Лиги 1 Пари Сен-Жермен. Парижане, которым 27-летний соотечественник уже один раз отказал, продолжают искать подходы к игроку и его агентам.

Темнокожий чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Нголо Канте остается в поле зрения скаутов ведущего клуба Лиги 1 "Пари Сен-Жермен". Парижане, которым 27-летний соотечественник уже один раз отказал, продолжают искать подходы к игроку и его агентам.Очередной этап возможных переговоров может случиться уже нынешней зимой, сообщает Sportmediaset. При этом на французского стоппера претендует еще и испанская "Барселона", которая также намерена в январе предложить футболисту контракт.Нынешним летом "ПСЖ" уже пытался приобрести Канте, однако, как сообщалось, парижане не смогли договориться о сумме трансфера с английским "Челси", за который выступает Канте на клубном уровне. При этом сам француз пояснил, что в процессе переговоров почувствовал, что "Челси" на него рассчитывает и не стоит ничего менять."У меня не было желания куда-либо переходить после чемпионата мира-2018, — цитирует Канте RMC Sport. – Интерес со стороны других клубов был, но остаться в "Челси" было самым логичным шагом. Да, имел место определенный контакт с "ПСЖ". Но после беседы в "Челси" я понял, что для меня было главным комфортно себя чувствовать там, где я нахожусь сейчас".