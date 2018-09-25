Руссо, Модильяни, Аполлинер и Фера - более 30 полотен из крупнейших галерей Франции. А еще - рисунки и уникальные исторические документы. Все это можно увидеть на Парижских вечерах баронессы Эттинген. Музей изобразительных искусств на время превратился в один из самых известных художественных салонов расцвета авангарда.

Руссо, Модильяни, Аполлинер и Фера — более 30 полотен из крупнейших галерей Франции. А еще — рисунки и уникальные исторические документы. Все это можно увидеть на "Парижских вечерах баронессы Эттинген". Музей изобразительных искусств на время превратился в один из самых известных художественных салонов расцвета авангарда.Удивительный поворот этой выставки: здесь и Пикассо, и Руссо, и Модильяни, но в центре внимания — женщина, баронесса Эттинген. Ярчайшая звезда так называемого "русского Парижа" — ее художественный салон стал легендой времен расцвета авангарда.Элен Эттинген — урожденная Елена Миончинская из имения Степановка, сейчас это территория Украины. Титул ей принесло стремительное замужество, в историю она вошла как первооткрывательница Анри Руссо. Баронесса перебралась в Париж в 1903-м вместе с кузеном Сергеем Ястребцовым, больше известным как художник Серж Фера. Вместе они стали покровителями муз и собирателями талантов."Они услышали Пабло Пикассо, рассказывающего про таможенника Руссо. Не им одним он рассказывал об этом, а они сумели услышать. Именно они сумели купить девять лучших произведений Анри Руссо", — рассказывает директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.В своем салоне на бульваре Распай на Монпарнасе баронесса давала Пикассо уроки русского. Вот его "Скрипка", вот открытка с автографом, а вот сам Пикассо — карандашный рисунок Сержа Фера. Рядом окутанный тайной портрет кисти Модильяни — осталась только фотография, местонахождение самой картины неизвестно. Снимок Элен в шляпе украшает дореволюционный еще загранпаспорт — по нему баронесса приехала покорять Париж."Она разыгрывала мизансцены, она умела подать себя так, как мало кто. И до сих пор семейство баронов Эттинген, которое живет ныне в США, оспаривает правомерность того, что Элен может считаться баронессой", — говорит куратор выставки Алексей Петухов."Необходимо иметь сверхчеловеческую энергию, чтобы без устали изменять мир", — это слова Элен Эттинген. Она, конечно, создавала мифы — в первую очередь о себе — и стены парижской квартиры украшали картины, которым позавидовал бы любой музей. Прямых наследников не осталось, права на коллекцию перешли семье друзей Эттиннген и Фера, и сегодня они — самые внимательные зрители на выставке."Я живу с этими вещами уже почти 80 лет, так что на пару месяцев могу с ними расстаться", — говорит правопреемник баронессы Элен Эттинген Альбан Руссо.Выставка — как целая жизнь, от взлета до забвения. Меценатствовала Элен Эттинген, пока революция не лишила доходов — имущество в России было конфисковано. И тогда под мужским псевдонимом начала творить сама — увлеклась декоративным искусством, почувствовала рождение новой эстетики ар-деко. В Россию вернулись ее картины, их покупают частные коллекционеры. Баронесса и сегодня остается модной.