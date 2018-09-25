Во второй половине октября в России может состояться встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Во второй половине октября в России может состояться встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.Как сообщалось, месяц назад в Женеве прошла встреча Патрушева и Болтона, в ходе которой секретарь Совета безопасности РФ пригласил американского коллегу провести следующую встречу в Москве или ином российском городе, без утверждения конкретной даты.Однако в прошлую пятницу посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что встреча в том же формате должна состояться в ближайшем будущем.