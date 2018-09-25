Сотрудники ФСБ проводят проверку по факту утечки личных данных подозреваемых Лондоном в отравлении россиян. Скандальная история подозрений о том, что в отравлении Скрипалей виновны Петров и Боширов, получила продрлжение.

Сотрудники ФСБ проводят проверку по факту утечки личных данных подозреваемых Лондоном в отравлении россиян. Скандальная история подозрений о том, что в отравлении Скрипалей виновны Петров и Боширов, получила продрлжение.Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России из систем "Роспаспорт" и "Перемещение". Силовики ищут сотрудников МВД, которые продали журналистам эту информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове."Таким образом любую анкету можно перевернуть с „ног на голову“, а заполнявшего ее человека превратить в кого угодно. Просто подобная информация, содержащая личные данные, не должна находиться в свободном обращении", – цитирует собственный источник, знакомый с ситуацией, "Росбалт". В данном случае оказались заложниками ситуации.Отметим, 14 сентября The Bellingcat и The Insider опубликовали копии служебных документов ФМС с паспортными данными Александра Петрова со штампом "совершенно секретно". В свою очередь "Новая газета" сообщила, что указанный там код – это номер телефона, принадлежащий ГРУ. Позже интернет-издание "Проект" написало, что им прислали документ, который якобы свидетельствует о причастности к спецслужбам и Руслана Боширова.Ранее Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о поездке в Солсбери и призвали реальных отравителей Скрипалей принести им извинения. По словам , из-за шумихи они не могут спокойно выйти на улицу, опасаются за свою жизнь и безопасность близких.Материал дополняется