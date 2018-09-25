Ученые со всего мира пытаются
просчитать все реальные угрозы для Земли. В NASA исключили возможность
существования планеты Нибиру, которая, как заявлялось ранее, может вызвать для
человечества конец света.
Ученые со всего мира пытаются
просчитать все реальные угрозы для Земли. В NASA исключили возможность
существования планеты Нибиру, которая, как заявлялось ранее, может вызвать для
человечества конец света.
Судя по всему, теперь землянам беспокоиться на эту тему не
стоит. Последние новости о Нибиру рассказал заместитель директора космического
центра им. Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс.
Конец света от загадочной точно не придет. По
словам эксперта, во Вселенной действительно
множество неизученных объектов. И наблюдать за ними – одно из
основных направлений работы.
Астрономы долго пытались определись расположение планеты
Нибиру. Но, как отметил эксперт, оказалось, что она выдумана людьми. Последние
новости о Нибиру таковы, что это всего лишь часть теории конспирологов.
"Люди просто реагируют на то, что они читают в
интернете… NASA контролирует ситуацию, чтобы убедиться – Земле не грозят
астероиды или другие небесные тела. Если подобный объект будет выявлен,
человечество сможет принять меры", – цитирует Хесса Obozrevatel.com. При этом специалист
предложил вспомнить голливудские фильмы
с подобным сценарием про конец света.
Таким образом, все разговоры о расположении и
грядущих от нее угрозах оказались фантазиями. Однако, можно полагать, что у
приверженцев теории существования загадочной планеты Нибиру свои аргументы на
этот счет.