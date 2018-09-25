Ученые со всего мира пытаются просчитать все реальные угрозы для Земли. В NASA исключили возможность существования планеты Нибиру, которая, как заявлялось ранее, может вызвать для человечества конец света.

Ученые со всего мира пытаютсяпросчитать все реальные угрозы для Земли. В NASA исключили возможностьсуществования планеты Нибиру, которая, как заявлялось ранее, может вызвать длячеловечества конец света.Судя по всему, теперь землянам беспокоиться на эту тему нестоит. Последние новости о Нибиру рассказал заместитель директора космическогоцентра им. Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс.Конец света от загадочной точно не придет. Пословам эксперта, во Вселенной действительномножество неизученных объектов. И наблюдать за ними – одно изосновных направлений работы.Астрономы долго пытались определись расположение планетыНибиру. Но, как отметил эксперт, оказалось, что она выдумана людьми. Последниеновости о Нибиру таковы, что это всего лишь часть теории конспирологов."Люди просто реагируют на то, что они читают винтернете… NASA контролирует ситуацию, чтобы убедиться – Земле не грозятастероиды или другие небесные тела. Если подобный объект будет выявлен,человечество сможет принять меры", – цитирует Хесса Obozrevatel.com. При этом специалистпредложил вспомнить голливудские фильмыс подобным сценарием про конец света.Таким образом, все разговоры о расположении игрядущих от нее угрозах оказались фантазиями. Однако, можно полагать, что уприверженцев теории существования загадочной планеты Нибиру свои аргументы наэтот счет.