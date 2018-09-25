К концу года в Москве будут сданы еще 34 новых дома для переселения жителей столицы по программе реновации. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

концу года в Москве будут сданы еще 34 новых дома для переселенияжителей столицы по программе реновации. Об этом сообщил главастройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, смотровые ордера смогут получить от двух до трех тысяч человек. Хуснуллин отметил, что за прошедшие с момента старта программы реновации шесть месяцев переселились уже больше тысячи человек.Чтокасается ветхих хрущевок, из которых переезжают москвичи, то их разберут по технологии такназываемой умной разборки. Этот процесспредполагает раздельный отбор стекла, дерева, пластика и металла."Частичкавашего дома будет в других домах, в других стройках, дорогах,конструкциях", – сказал ранее мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с бывшими жителямипятиэтажки на улице Константина Федина. Они уже переехали в новый,комфортабельный дом, расположенный в паре сотен метров от их прежнегожилья.Реновация в столице – крупнейший градостроительный проект Москвы иодна из самых масштабных программ такого рода в мире. Всего в ней – 5171дом, это здания высотой не более девяти этажей, которые были возведеныпо типовым проектам в середине XX века. Программа коснется болеемиллиона москвичей, будут расселены свыше 350 тысяч квартир.рамках программы в столице будет построено около 30 миллионовквадратных метров качественного жилья, отвечающего всех современнымтребованиями. В городе уже определены 242 стартовые площадки, градостроительный потенциал которых составляет около 3,6 миллиона квадратных метров жилья.этом, а также в течение следующего года там появится 59 домов, до 2021года – еще 183. В настоящий момент в стадии проектирования находятся 140домов, а 32 – строятся.Напомним,первые переселенцы по программе реновации начали переезжать в февралеэтого года. Новые квартиры получили жители района Северное ИзмайловоВосточного административного округа. Затем реновация пришла на Запад,Юго-Запад и Северо-Восток столицы.Каки было обещано мэрией, москвичи получили жилье большей площади. Новыедома находятся в шаговой доступности от старых. Это значит, чтопереселенцам не приходится менять привычную среду обитания – школы,детские сады, парки, поликлиники, магазины.