Рынок жилья, равно как и любой другой, не существует в отрыве от действительности. На нем отражается все происходящее в экономике. Причем одни изменения случаются незамедлительно, а другие могут «растягиваться» чуть ли не на годы. Казалось бы, такая скучная тема может представлять интерес только для узких специалистов – например, аналитиков. Но если вы собираетесь купить квартиру, то первое, что вас интересует, - ее стоимость. И в этом случае как раз может пригодиться информация, на основании которой можно сделать вывод: переплачиваете ли вы за приобретение.

Покупатели квартир, внимание!Рынок жилья, равно как и любой другой, не существует в отрыве от действительности. На нем отражается все происходящее в экономике. Причем одни изменения случаются незамедлительно, а другие могут растягиваться чуть ли не на годы. Казалось бы, такая скучная тема может представлять интерес только для узких специалистов – например, аналитиков.Но если вы собираетесь купить квартиру, то первое, что вас интересует, - ее стоимость. И в этом случае как раз может пригодиться информация, на основании которой можно сделать вывод: переплачиваете ли вы за приобретение.Вторичное жилье с дисконтом?Все в мире взаимосвязано… Это справедливо и в отношении жилищного рынка. Например, в настоящее время больше половины базы недвижимости составляют крупногабаритные– три и более комнат. За год их количество возросло, более того, некоторые владельцы объектов пытаются реализовать свою собственность в течение двух лет! Что стоит за такими цифрами?Как свидетельствуют , В большинстве случаев успешной продаже мешают завышенные ожидания и, как следствие, неадекватная цена. При этом преобладающее число собственников солидных по размеру объектов взамен планирует купить другое вторичное жилье – иными словами, совершить размен одной площади на несколько других. К предложению снизить цену, как правило, относятся отрицательно: в этом случае есть опасение, что не хватит средств на приобретение альтернативного варианта – одно- или двухкомнатных объектов. А они, являясь наиболее востребованным товаром на рынке, менее прочих подвержены отрицательной коррекции цен. И на принятие решения уменьшить стоимость может уходить до полугода. Вот такой круговорот.Посчитаем миллионы…Немного цифр. Рассмотрев в течение трех лет расположенные в одном районе объекты одинаковой категории, специалисты отметили следующие изменения. Поясним, что речь идет о трешках в кирпичных домах в Западном округе. Итак, три года назад здешние квартиры предлагались по средней цене 22 миллиона рублей. Но покупательский спрос отрегулировал ее до 20. Год назад первоначальное предложение снизилось до 19 миллионов, но покупать соглашались не более чем за 18.В настоящее время продавцы хотят за свои объекты всего 17 миллионов рублей, но покупатели готовы предложить не более 15. Заметим, что здесь можно найти и объекты за 20 и более миллионов. Очевидно, что при прочих равных они рискуют зависнуть в продаже на неопределенный срок.Что же можно посоветовать тем, кто хочет ? Искать свой вариант. Причем желательно воспользоваться помощью специалистов. Безусловно, риэлторские услуги не бесплатны. Но в случае самостоятельного поиска объекта своей мечты вы рискуете переплатить куда большую сумму, да и возможность сэкономить время не стоит сбрасывать со счетов. Желаем удачи!Благодарим экспертов и аналитиков столичной риэлторской компании ИНКОМ-Недвижимость за эффективную помощь при подготовке данного материала.