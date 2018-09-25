Злоумышленник, вооружившись лопатой, напал на женщину, ударил ее по голове и попытался отобрать сумку...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Академическому району задержали подозреваемого в разбое и грабеже.В дежурную часть ОМВД России по Академическому району через службу «112» обратилась женщина с заявлением о разбойном нападении. Потерпевшая рассказала, что, когда она возвращалась домой с продуктами, на улице Кедрова на нее напал неизвестный мужчина с лопатой. Он ударил ее по голове и попытался отобрать сумку, но на крики о помощи из дома выбежал сын заявительницы, и злоумышленник скрылся.Через час в дежурную часть поступило заявление о грабеже. Мужчина рассказал, что на Новочеремушкинской улице на него напал неизвестный гражданин и отобрал велосипед.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данных противоправных деяний. Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель столицы.Установлено, что подозреваемый, вооружившись штыковой лопатой, напал на женщину, затем добежал до следующей улицы, где отобрал у прохожего велосипед, после чего попытался на нем скрыться.Следственным отделением и отделением дознания ОМВД России по Академическому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ «Разбой» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56