ОМВД России по району Царицыно устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Волковой Влады Дмитриевны 14.04.2004 года рождения...

ОМВД России по району Царицыно устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Волковой Влады Дмитриевны, 14.04.2004 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 18 сентября 2018 года.Приметы: на вид 16-17 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы светлые средней длины.Была одета: джинсовые короткие шорты черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).