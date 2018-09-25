Лидер партии Батькивщина и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко и еще 39 депутатов подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях.

Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко и еще 39 депутатов подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях.Об этом в своем Facebook проинформировал общественность внефракционный депутат Виктор Чумак. Он написал, что вручил президенту послание вместе с Уголовным кодексом и опубликовал копии письма и подписей.В своем обращении к главе государства члены парламента просят Порошенко – на специальной пресс-конференции или в ходе личного общения с ними — подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у президента Украины незадекларированного имущества, в том числе, находящегося на территории России.От него также ждут ответа – злоупотреблял ли он властью с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования.Парламентарии также требуют от Порошенко пролить свет касательно схемы формирования цены на электроэнергию "Роттердам+", ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный" на "Заводе "Кузня на Рыбальском", функционирования Липецкой кондитерской фабрики в РФ и получения от нее прибыли.Президент страны также должен отчитаться – подкупал ли он или нет депутатов Верховной рады перед важными голосованиями, например, при назначении Юрия Луценко генеральным прокурором страны.От Порошенко ждут и рассказа о том, каким образом он установил контроль над Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, Генеральной прокуратурой и рядом других ключевых учреждений Украины.