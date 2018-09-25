В Коврове задержан местный житель, по подозрению в совершении кражи 30 тысяч рублей у 48-летней москвички.

В Коврове задержан местный житель, по подозрению в совершении кражи 30 тысяч рублей у 48-летней москвички. В конце августа женщина попыталась снять деньги в банкомате одного из отделений ковровского банка. Не дождавшись выдачи денег, москвичка решила, что аппарат не исправен и пошла к другому. В это время, по версии следствия, к банкомату подошел 58-летний мужчина и, заметив пачку купюр, забрал их себе. Потерпевшая получила смс-оповещение о списании средств и сразу обратилась в правоохранительные органы. Оперативники с помощью камеры видеонаблюдения установили личность мужчины и задержали его. Подозреваемый признался в содеянном, на него заведено уголовное дело за кражу и взята подписка о невыезде.