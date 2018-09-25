В Мытищах продолжается разбор завалов после крупного пожара на складе. Вместе со спасателями на месте работают и следователи. Не исключена версия поджога: рабочие из соседних зданий видели, как дым повалил одновременно из разных помещений. Они попытались самостоятельно пробраться внутрь, чтобы вызволить людей из огненной ловушки, но так и не смогли это сделать.

В Мытищах продолжается разбор завалов после крупного пожара на складе. Вместе со спасателями на месте работают и следователи. Не исключена версия поджога: рабочие из соседних зданий видели, как дым повалил одновременно из разных помещений. Они попытались самостоятельно пробраться внутрь, чтобы вызволить людей из огненной ловушки, но так и не смогли это сделать.Вот уже сутки на Олимпийском проспекте в Мытищах работают пожарные расчеты, и хотя открытого горения здесь уже нет, над зданием еще поднимаются клубы дыма. Сейчас проводят так называемую проливку помещений и полностью обследуют их.Крупный пожар на этом складе в Мытищах начался еще в воскресенье днем. Всего огнем было охвачено около 1000 квадратных метров. На то, чтобы ликвидировать возгорание, пожарным расчетам понадобилось 16 часов.На кадрах, которые сотрудники склада сделали в начале пожара, огонь уже видно, все заволокло дымом. Пробраться внутрь, чтобы помочь выбраться тем, кто застрял там, никто не решился.В тушении участвовали больше 50 человек и 17 единиц техники. По неподтвержденной пока информации, очаг возгорания был не один — их было сразу пять. А сам пожар начался в складском помещении компании, занимающейся продажей куриных яиц. В этот момент внутри были люди — рабочие, которые занимались фасовкой товара. Одна из сотрудниц привела с собой на смену дочь.Что было дальше, пока загадка, но когда пожар был потушен, в одном из помещений спасатели обнаружили тела женщины и ее несовершеннолетней дочери. Возможно, в суматохе они не смогли найти выход из горящего здания и оказались в огненной ловушке.Этим инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"."По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уточняется площадь возгорания. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, планируется назначение пожаро-технической", — сообщили в СК.На месте сейчас работают следователи. Известно, что они уже допрашивают работников склада, чтобы понять, что стало причиной пожара. Версию поджога не исключают. Вопросы наверняка будут и к собственнику складского помещения, при оборудовании которого противопожарными средствами, возможно, были допущены нарушения.