Не слушайте, пожалуйста, сплетни. Так в пресс-службе Кристины Орбакайте прокомментировали сообщения о том, что певица планирует переехать на постоянное место жительства в США и даже подыскала там учебное заведение для дочери. Кристина не уезжает из России, - заверили представители Орбакайте.

"Не слушайте, пожалуйста, сплетни". Так в пресс-службе Кристины Орбакайте прокомментировали сообщения о том, что певица планирует переехать на постоянное место жительства в США и даже подыскала там учебное заведение для дочери Клавы."Кристина не уезжает из России", — заверили РИА Новости представители Орбакайте.Между тем, супруг Орбакайте долгое время жил в США, там же живут его родители, и по сведениям журналистов он уже не раз предлагал Кристине сменить место жительства.Сама она с дочерью нередко бывает в Майами, съемки ее последнего клипа также прошли в США.Однако, действительно, в ближайшие месяцы у певицы, судя по ее официальному сайту, запланировано большое количество выступлений в городах России с концертами и спектаклем "Двое на качелях".