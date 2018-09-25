Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился в Нью-Йорке со своим американским коллегой и передал ему послание Ким Чен Ына.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился в Нью-Йорке со своим американским коллегой и передал ему послание Ким Чен Ына. Послание было устным, его содержание не приводится. Встреча президентов состоялась в рамках мероприятий 73 сессии Генассамблеи ООН, уточняет ТАСС.Ким Чен Ын передал свое послание Мун Чжэ Ыну на третьем межкорейском саммите, который проходил в середине сентября в Пхеньяне. На этом саммите была подписана совместная декларация, предполагающая отказ от враждебных действий в районе демилитаризированной зоны, что исключит случайные риски вооруженных конфликтов. Кроме того, в ходе переговоров северокорейская сторона согласилась закрыть экспериментальный ядерный реактор, находящийся в Йонбене.Трамп ранее сообщил, что в скором времени состоится его новая встреча с Ким Чен Ыном.