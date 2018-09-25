С начала года 20 жителей области обвинили в распространении экстремистских материалов

С начала года 20 жителей области обвинили в распространении экстремистских материаловВладимирская прокуратура и региональное управление ФСБ общими усилиями следят за социальными сетями горожан. Надзорное ведомство ищет нарушителей, которые распостраняют запрещенные материалы в интернете.Так, например, проверяющие заметили местного жителя, размещающего у себя на странице в одной из соцсетей аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов.На мужчину возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. Он должен выплатить штраф.Пресс-служба прокуратуры уточняет, что за 2018 год 20 жителей области привлечены к ответственности за распространение экстремистских материалов. Судом назначены штрафы в сумме более 20 тысяч рублей.