Регина Тодоренко перестала скрывать беременность. Популярная ведущая пришла на шоу Ивана Урганта и заявила, что не собирается выходить замуж за отца своего ребенка, певца Влада Топалова. Во всяком случае, пока.

Регина Тодоренко перестала скрывать беременность. Популярная ведущая пришла на шоу Ивана Урганта и заявила, что не собирается выходить замуж за отца своего ребенка, певца Влада Топалова. Во всяком случае, пока.Слухи о том, что Регина Тодоренко беременна от артиста Влада Топалова, появились летом, однако лишь сейчас, когда живот скрывать невозможно, телеведущая призналась, что действительно ждет ребенка. "Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять", – объяснила Регина, появившись на шоу Первого канала в коротком белом платье, демонстрирующем округлившийся живот.Недавно Топалов сделал Тодоренко предложение, и теперь журналисты ждут, когда же влюбленные сыграют свадьбу. Однако репортерам придется зап астись терпением. Регина заявила о том, что пока они не собираются оформлять свои отношения. "Это должны быть приятные хлопоты. А сейчас у нас другие хлопоты приятные, поэтому мы немного оттягиваем этот момент, хотим его разграничить", – рассказала Тодоренко.Регина поведала о своем состоянии. Она призналась, что врачи запретили ей перелеты, поэтому она передвигается поездами, если это возможно. Однако телеведущая старается вести активный образ жизни, хотя и проводит теперь много времени дома. "Занимаюсь йогой, болит спина. Мама мне говорила: "Не переживай, доченька, беременность – это не болезнь". А по-моему, у меня все признаки диареи. Это, конечно, жесть", – сообщила телеведущая.Ранее стало известно, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится сын. Радостное событие должно произойти уже в декабре. Добавим, что о романтических отношениях телеведущей с певцом судачили еще в начале года. Однако тогда знаменитости утверждали, что их связывает исключительно дружба.