ДТП произошло около трех часов дня в понедельник, 24 сентября, на 62-м километре дороги Красноперекопск - Симферополь. По предварительным данным, в районе села Каштановка водитель десятки выехал на встречную полосу и протаранил автобус Setra.

Пять человек погибли в лобовом столкновении рейсового автобуса и ВАЗ-2110 на трассе в Первомайском районе Крыма, сообщили в республиканском управлении МВД. Очевидец снял на видео последствия страшной аварии.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ДТП Крым (@dtpcrimea) 24 Сен 2018 в 5:46 PDTДТП произошло около трех часов дня в понедельник, 24 сентября, на 62-м километре дороги Красноперекопск — Симферополь. По предварительным данным, в районе села Каштановка водитель "десятки" выехал на встречную полосу и протаранил автобус Setra.Удар был такой силы, что отечественный автомобиль сильно смяло, а находившиеся в его салоне пять человек скончались на месте. Добраться до тел спасатели смогли, лишь разрезав кузов машины.Информации о пострадавших пассажирах автобуса не поступало.