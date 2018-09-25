Юбилейный пятый сезон петербургский Ленинград-центр открыл премьерой спектакля Timeless. Режиссер Феликс Михайлов, который летом отвечал за церемонию открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу, соединил в новом проекте эротику с Вертинским, а Белые розы Шатунова – с Цветаевой. Корреспондент Dni.Ru одним из первых оценил постановку.

Юбилейный пятый сезон петербургский "Ленинград-центр"открыл премьерой спектакля Timeless.Режиссер Феликс Михайлов, который летом отвечал за церемонию открытия и закрытия Чемпионатамира по футболу, соединил в новом проекте эротику с Вертинским, а "Белые розы" Шатунова– с Цветаевой. Корреспондент Dni.Ru однимиз первых оценил постановку.Вообще-то спектаклем с названием Timeless "Ленинград-центр"должен был начинать свою историю. Но тогда даже сами актеры не до концапонимали, в каком жанре им предстоит работать – ничего подобного в России никтони до, ни после не делал. Да и худрук театра Феликс Михайлов счел, что названиеTimeless ("Вне времени") для старта звучит слишком претенциозно. Он начал соспокойных "Иллюзий", чтобы показать публике формат и постепенно готовить ее ко все более и более интеллектуальным постановкам.В прошлом сезоне в "Ленинград-центре" выпустили куртуазноешоу LoveSickсочетающее в себе изысканность цирковой пластики и хореографии. Как говорит режиссер,это была постановка о стереотипах, эдакая хрестоматия по сексу. Теперь же героитого спектакля повзрослели и им захотелось поговорить не только и не столько отеле, сколько о душе и чувствах. Получился полный аллюзий, аллегорий и интертекстуальныхотсылок спектакль – философский, умный, рассчитанный на подготовленную (и состоятельную, потому что цены на билеты доходят до 80 тысяч рублей!) публикуНо все такой же дерзкий!..Феликс Михайлов приглашает зрителей в паркразвлечений, эдакий Кони-Айленд на краю времени, где возможно все. Аттракционы там– это людские страхи, пороки, искушения и соблазны. И вот по зрительному заледет поезд, который доставит в мир, где врут, влюбляются, изменяют, делаютпредложения и предают. "В детском парке развлечений в людях хотя бы на миг, нопросыпаются детские бессознательные вещи, а мне хотелось пробудить их вовзрослых людях", – говорит постановщик.Он исследует мир полутора десятков женщин из разныхэпох, словно потерянных во времени и пространстве. Каждая из них ожидаетрешения своей судьбы. Ведь истории их любви еще закончены и нужно заново прожить,прочувствовать то, что когда-то их окрыляло и губило. Поэтому главный геройприкасается к воспоминаниям героинь, заставляя снова вспыхивать эмоции, чтобы вфинале каждая из них услышала заветное: "Я люблю тебя".История каждой героини – это маленький законченныйспектакль, маленький, но захватывающих дух дорогой аттракцион. Воздушные гимнасты,эквилибристы и жонглеры демонстрируют невероятный уровень техники, которому быпозавидовал любой цирк мира. При этом среди актеров есть такие, кто изначально пришелпросто с улицы на мастер-класс. Здесь нет ни одногодраматического актера, их никто не учил говорить на сцене, поэтому рассказыватьо чувствах и страстях они могу только при помощи тела. И лишь на пике эмоций этусинхробуффонаду разрешено "разбавить" голосом.Поиском пластических решений артисты театра занималисьпо четыре часа на протяжении двух месяцев. Большая часть хореографии – это собственныенаходки участников постановки. Но вTimless Михайлов впервые использует придуманный израильскимихореографом Охадом Нахарином импровизационный танцевальный стиль гага,основанный на психоделике и абсолютной свободе тела.Пригласил он и москвичей – Александра Тронова и АннуДельцову. Первый известен по шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, вторая блистала в "Минутеславы" на Первом канале. А вместе они – одна из лучших российских командуличного и экспериментального танца Jack’s Garret. Их пластическиеэкспериментальные визуализации том, как устроен внутренний мир человека, оказалисьочень созвучными тому, чего добивался Михайлов. "Мне понравилась их манера изахотелось попробовать эту новую эстетику", – объяснил Феликс.К каждой сцене в спектакле он подобрал очень точныйэпиграф – фразы, Вальтера, Фридриха Шиллера, Оскара Уальда, Артура Шопенгауэра, АлександраПушкина Симоны де Бовуар, раскрывающие суть отношений полов. При этом классикифилософии и литературы выбраны не случайно – та же де Бовуар считается идеологомфеминистского движения, а Шопегауэр все жизнь страдал от безответной любви кприме веймарской оперы Каролине Ягеман, поэтому был холостяком. И если знаешь этитонкости, то смотреть спектакль еще увлекательнее.Цитаты, на которые опирается режиссер, многие услышатвпервые. Но точно запомнят! Чего только стоит фраза Марлен Дитрих: "Почти каждаяженщина хотела бы хранить верность, трудность лишь в том, чтобы найти мужчину,которому можно было бы хранить верность!"Фильмы с участием Марлен Дитрих наверняка были в списке,который перед началом работы над спектаклем режиссер раздал актерам. Там –полсотни лент и книг, позволяющих понять, как ту или иную темы трактуют вмировом искусстве. И это помогает в работе над ролью больше, чем объяснения ФеликсаМихайлова, поэтому он их и не любит. Да и как объяснишь любовь?!Любовь во всех ее проявлениях – лейтмотив спектакля "Ленинград-центра".Она – в поступках героев, в музыке – от наигрываемых оркестром незамысловатых ивсем известных попсовых мелодий, типа "Миллион алых роз" Пугачевой, "Выпьем залюбовь" Николаева, и "Белые розы" Шатунова до "Помолись, дружок" на стихиЦветаевой и "Кокаином распятая, в мокрых бульварах Москвы" Вертинского. Ноцентральной музыкальной темой спектакля, конечно, является бессмертная композицияBésame Mucho, которая считается гимном любви XX столетия.В разных аранжировках и версиях он звучит на протяжении почти всех двух споловиной часов, пока на сцене сменяются типажи, герои и их истории.Как и Bésame Mucho, в спектакле то и дело возникает тема кольца. Это символ супружеской верности, производящей женской энергии, непорочности и, конечно, бесконечности. Гигантские и миниатюрные, потерянные и найденные, в виде обручей – кольца в каждой сцене несут свою идею. И понимать ее очень увлекательно!..Сам принцип разножанровых дивертисментов и скетчевостикак форму для спектакля режиссер выбрал в угоду моде. Ведь сегодня все сидят всоциальных сетях, листая ленту новостей. Тут кто-то цитирует классика, здеськрасивая фотография с пляжа, там друг показывает знаменитый шедевр. Но в итогеэтот кажущийся эклектичным калейдоскоп и складывается в цельную картину мира.Мира, которым все-таки правят женщины – испокон веков мужчины завоевывали их вбою, сражались на рыцарских турнирах или вызывали друг друга на дуэль. Вистории было несколько случаев, когда прекрасная дама становилась поводом дляначала кровопролитной войны.В процессе работы над спектаклем Феликс Михайлов придумалстолько всего, что понял – в пространство одной постановке это не вместить.Поэтому же сегодня он начал работу над продолжение Timeless. По духу оно будетнапоминать роман "Вспоминая моих грустных шлюх" Габриэля Гарсиа Маркеса, гдеумирающей человек вспоминает все свои сексуальные опыты. Секрет женской сексуальности и магнетизма раскрыт. Теперь время исследовать внутренний мир мужчины.